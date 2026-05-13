Manavgat Halk Lokantası'na erişilebilirlik belgesi

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Halk Lokantası, Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı.

Manavgat Belediyesi, erişilebilir yaşam alanlarına ilişkin çalışmalarıyla dikkati çeken bir başarıya imza attı. 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü dolayısıyla Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda Halk Lokantası Erişilebilirlik Belgesi'ne layık görüldü.

İncelemelerde, Halk Lokantası'nda ve çevresinde bulunan engelli tuvaleti, engelli rampası, engelli bankları, engelli otoparkı gibi düzenlemelerin vatandaşların güvenli, bağımsız ve eşit kullanımına uygun olduğu tespit edildi.

Halk Lokantası'nın yanı sıra ilçede yaşayan engelli bireyler için hem bir sosyalleşme alanı hem de bir üretim merkezi görevi gören Manavgat Engelliler Derneği de belgenin sahibi oldu.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belgeyi Antalya Valisi Hulusi Şahin'den ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen'den teslim aldı.

Konyaaltı Sahil Park Yaşam Alanı'nda "AntFest Engelli, Aile-Toplum, Gençlik ve Spor Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin ile eşi Ebru Şahin, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, belediye başkanları ve temsilcileri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

19 KURUMA 34 BELGE VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen ve bu yıl ilk kez kutlanacak 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından erişilebilirlik kriterlerini yerine getiren 19 kurum ve kuruluşa toplam 34 belge verildi.

Erişilebilirliğin toplumsal eşitliğin bir parçası olduğunu vurgulayan Çiçek, "Engelsiz bir kent anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmaların karşılık bulmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Erişilebilir bir kent olmak için, ihtiyaçlar doğrultusunda projelerimizi hayata geçiriyoruz. Belediyemizde Engelsiz Komisyon ile erişilebilirlik çalışmalarımızı doğru bir şekilde yerine getiriyoruz. Manavgat Belediyesi meclis üyemiz Sayın Mesut Tok da engelli bir birey olarak Engelsiz Komisyon'da başkanlık görevini yürütüyor. Tüm vatandaşlarımızın sosyal yaşama eşit, güvenli ve erişilebilir şekilde katılabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.