Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu\'ndan \'Bilime Engelsiz Seyahat\' Prömiyeri

Güncel

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu (MAKET), "Bilime Engelsiz Seyahat" adlı çocuk oyununun prömiyerini, Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptı.

Leyla Bacaksız'ın yazıp, Kosta Kortidis'in yönettiği "Bilime Engelsiz Seyahat" oyununun prömiyerini; Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın eşi Dr. Hacer Ceyhan Kara, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve binlerce seyircinin katılımıyla yaptı. Kapalı gişe sahnelenen oyun, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Oyun, hayatın sıkıntılarından ve zorlayıcı koşullarından bunalmış bir kız çocuğunun, sanal dünyada gerçekleştirdiği eğlenceli ve umut dolu yolculuğu konu alıyor. Hayatın sıkışmışlığına karşı bir çıkış yolu arayan kahraman, teknoloji ve bilimle yapılan bir keşfe çıkıyor.

Özel gereksinimli oyuncu Ayşenur Kandemir ile gösterdiği performansla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer, Ayşenur Kandemir'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Kandemir'in performansı, toplumsal eşitlik ve fırsat eşitliği mesajı verirken, sanatın her birey için ulaşılabilir olmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Manavgat'ın çocuklarıyla gurur duyuyoruz"

MAKET Genel Sanat Yönetmeni ve aynı zamanda oyunun yönetmeni olan Kosta Kortidis, Manavgat'ın kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirtti. Kortidis, "Bu güzel ekip, Manavgat'ın öz evlatları. Manavgat'ın içinden çıkan kendi değerleri, sanatçı adayları. Bu oyuncular Manavgat'ın çocukları ve Manavgat bu çocuklarla gurur duymaya devam edecek. Manavgat'ı bir kültür ve sanat şehri yapma gayesinde olan Sayın Başkanım Dr. Niyazi Nefi Kara'ya bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Oyun ardından konuşan Dr. Hacer Ceyhan Kara, oyunun yazarı Leyla Bacaksız ve yönetmeni Kosta Kortidis'e teşekkürlerini iletti. Dr. Kara, gösterinin Manavgat halkı adına gurur verici olduğunu belirtti. Kara, "Herkes muhteşem performanslar sergiledi. Manavgat adına çok gururlandım. Bu oyun bana, uzay çağında da olsak, sanal alemde de olsak birlikteliğin önemini bir kez daha hatırlattı. Başkanımızın dediği gibi, 'Biz biriz, birlikteyiz.' Bu oyundan çok güzel mesajlar aldım" diye konuştu.