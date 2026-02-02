Manavgat\'ta Çocuklar, İkinci Döneme "Bayrak Sevgisi" Temasıyla Başladı

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'ne bağlı eğitim kurumlarında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Manavgat Belediyesi'ne bağlı eğitim kurumlarında ikinci dönemin ilk gününde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Türk bayrağının anlam ve önemini anlatan çalışmalar yaptı. Sınıflar ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla süslenirken, çeşitli el işi ve görsel etkinliklerle öğrencilere bayrak sevgisi ve milli değer bilinci kazandırılması amaçlandı.

Etkinliklere ilişkin Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz, öğretmenleri rehberliğinde bayrağımızı tanıtan, anlam ve önemini öğreten, bu değeri içselleştiren çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Özveriyle görev yapan öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar; geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyoruz" denildi.