Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu

08.07.2025 11:19
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Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

1) MANAVGAT BELEDİYESİ'NE 'RÜŞVET' OPERASYONUNDA ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

MANAVGAT Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 31 şüpheliden 25'i, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, 4 Temmuz'da C.C. isimli kişiden baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet aldıktan sonra suçüstü yakalanması ile başlayan operasyonda, belediye binasında arama yapıldı. Polis ve savcılık tarafından yürütülen arama sürecinde partililer, belediye binası önünde bir araya gelip tepki gösterdi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediyenin Side'deki ek hizmet binasında gözaltına alındı.

34 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Haklarında yakalama kararı verilen 34 şüpheliden gözaltına alınan 31'i arasında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Engin Tüter, Sıla Ceyhan Berkaya ve Gülsüm Özer, Başkan Kara'nın yeğeni ve Özel Kalem Müdürü B.Ş., İmar ve Şehircilik Müdürü M.A., Yapı Kontrol Müdürü H.K., Başkan Danışmanı M.T.'nin de olduğu öğrenildi. Kara ve diğer şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Manavgat Belediyesi Meclisi Üyesi Mehmet Tosak, iş insanları Kemal Taş, Şükrü İlgın, Mehmet Ali Fansa, Mesut Kara, İlker Günay, dün Manavgat Adliyesi'ne getirildi. 6 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan, aralarında CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 25 şüpheli, 4 gün süren işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika

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