Manavgat Belediyesi'nden Dünya Sanat Günü'ne Özel Etkinlik

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, Dünya Sanat Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte huzurevi sakinlerini ağırladı. Program, Side Kültür Evi bünyesinde faaliyet gösteren seramik atölyesinde gerçekleştirildi.

Manavgat Belediyesi'nin sosyal ve kültürel faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Dünya Sanat Günü etkinliğinde, beledyenin huzurevi sakinleri seramik sanatını deneyimleme fırsatı buldu. El emeğiyle ortaya çıkan çalışmalar, katılımcılara hem üretmenin mutluluğunu yaşattı hem de sanatsal ifade imkanı sundu.

Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Katılımcılarla sohbet eden Öztürk, Manavgat Belediyesi olarak her yaştan vatandaşa yönelik sosyal ve kültürel projelere önem verdiklerini belirtti.