Manavgat Belediyesi'nden İlk Çocuk Forumu - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi'nden İlk Çocuk Forumu

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Manavgat Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 6-14 yaş arası çocuklar için ilk kez 'Çocuk Forumu' düzenledi. Çocuklar, yaşadıkları yerle ilgili fikirlerini özgürce sundu ve taleplerini dile getirdi. Etkinlik, her yıl tekrarlanacak.

24.04.2025 13:04  Güncelleme: 13:53
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez "Çocuk Forumu" düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen forumda, 6-14 yaş arasındaki çocuklar, yaşadıkları yere ilişkin düşünce, beklenti ve hayallerini serbest kürsüde ifade etme fırsatı buldu.

Manavgat Belediye Başkan Niyazi Nefi Kara'nın öncülüğünde gerçekleştirilen foruma, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Öztürk, Yüksek Mimar Sıla Ceyhan Berkaya ve Mustafa Kişioğlu da katılarak çocukları dinledi ve taleplerini not aldı. Forumda söz alan çocuklar, parkların iyileştirilmesi, daha güvenli oyun alanları, kültür ve sanat etkinliklerine erişim, hayvanlar için barınaklar ve doğa dostu çevre düzenlemeleri gibi pek çok konuda görüş bildirdi. Bazı çocuklar ise kendi yaşadıkları mahallelerde yaşadıkları sorunları dile getirerek çözüm önerileri sundu.

Forum kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sembolik olarak kurulan "Dilek Ağacı", çocukların el yazısıyla kaleme aldığı istek, öneri ve hayallerle süslendi.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün siz değerli evlatlarımıza armağan ettiği bu günde, sizlerle birlikte olmaktan oldukça mutluyum. Ne demişti Atamız: 'Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı ve mutluluk pırıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz.' Mustafa Kemal'in evlatlarıyla aynı havayı teneffüs ettiğim için çok mutluyum. Unutmayın ki, her biriniz birer Mustafa Kemal Atatürk'sünüz. Hepimiz birer Mustafa Kemal Atatürk'üz. İlelebet de böyle kalacak. Seçim sürecinde hep demokrasiden, katılımcılıktan, şeffaflıktan, hesap verebilirlikten bahsettik. Göreve geldiğimizden bu güne hep ilkler doğrultusunda hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz.

"Manavgat'ımızda çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz"

Manavgat'ımızda çocuklarımız mutluysa biz de mutluyuz. Gençlerimiz mutluysa biz de mutluyuz. Siz fikirlerinizi söyleyin, düşüncelerinizi bizimle paylaşın, bize yol gösterin hatta eleştirin, daha fazla çalışmaya teşvik edin. Büyük Önderimizin bir sözünü daha hatırlayalım: 'Çocuklarımıza vereceğimiz en güzel hediye, onları özgür düşünceye sahip bireyler olarak yetiştirmektir.'

Manavgat çocuk dostu bir kent olarak anılsın istiyoruz. Çocuklarımızın yatağa aç girme derdi olmasın. Güvenlik derdi olmasın. En güzel şekilde vakit geçirecekleri parklar, tesisler yaratalım. Çocuklarımız eşit şartlarda en iyi eğitimi alsınlar. Kültürle, sanatla, sporla büyüsünler. Kendilerini en iyi şekilde ifade edebilsinler Türkiye'de daha önce yerel düzeyde hiç yapılmayanı yapıyoruz. Bu konuda Türkiye'ye örnek olacağız. Manavgat'ın değerli çocuklarına fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunuyoruz. 'Çocuk Forumu'nu her yıl 23 Nisan'da yapacağız. Önümüzdeki günlerde Manavgat Gençlik Meclisi'nin kuruluş sürecini de yeniden başlatıyoruz. Orada da bağımsız bir kurul tarafından yüzde 50 cinsiyet, yüzde 15 engelli kotası olan demokratik bir yapı oluşturacağız. Birinci Manavgat Çocuk Forumu'nun en iyi şekilde geçmesini diliyorum."

Katılım belgesi ve kitap hediyesi

Forum sonunda katılım gösteren tüm çocuklara, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve başkan yardımcıları tarafından kitap ve katılım belgeleri takdim edildi.

Manavgat Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Forumu'nu geleneksel hale getirme kararı aldı. Her yıl 23 Nisan'da tekrarlanacak etkinlikle çocukların fikirlerini özgürce paylaşabilecekleri bir platform kalıcı hale getirilecek. Belediye ayrıca önümüzdeki günlerde Manavgat Gençlik Meclisi'nin yeniden kuruluş sürecini başlatacak. Yüzde 50 cinsiyet ve yüzde 15 engelli kotası ile oluşturulacak bu yapı, gençlerin ilçe yönetimine demokratik bir şekilde katılımını amaçlıyor.

Çocukların söz sahibi olduğu bu forum, Türkiye'de yerel düzeyde ilk kez uygulamaya konulan bir katılımcı yönetim modeli. Manavgat Belediyesi, bu uygulama ile sadece bugünün değil, yarının da kentini çocuklarla birlikte planlıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi'nden İlk Çocuk Forumu - Son Dakika

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