10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Manavgat Belediyesi'ne Birincilik Ödülü

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda "Tazı Kanyonu Çevre Düzenlemesi" projesiyle birincilik ödülü kazandı.

Manavgat Belediyesi'nin, Tazı Kanyonu'ndaki çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, alanın doğal yapısının korunması esas alınarak yürüyüş yolu, büfe, seyir terası gibi ziyaretçi deneyimini iyileştiren düzenlemeler içeren projesi, 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda birinci seçildi.

Proje, çevresel sürdürülebilirliği esas alarak bölgenin turizm potansiyeline katkı sunan bir yaklaşımı benimsemesiyle takdir topladı.

Törene katılarak proje ödülünü teslim alan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Tazı Kanyonu'nda yürütülen çalışmalar, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışın ürünüdür. Elde edilen bu başarı, Manavgat'ta hayata geçirilen nitelikli projelerin somut bir göstergesidir. Hem bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza hem de bizi bu ödüle layık gören Akdeniz Belediyeler Birliği'ne ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Sn. Ali Orkun Ercengiz'i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."