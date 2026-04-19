10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Manavgat Belediyesi'ne Birincilik Ödülü

19.04.2026 11:35  Güncelleme: 13:23
Manavgat Belediyesi, Tazı Kanyonu Çevre Düzenlemesi projesiyle 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı. Proje, çevresel sürdürülebilirlik ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlamasıyla dikkat çekti.

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda "Tazı Kanyonu Çevre Düzenlemesi" projesiyle birincilik ödülü kazandı.

Manavgat Belediyesi'nin, Tazı Kanyonu'ndaki çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, alanın doğal yapısının korunması esas alınarak yürüyüş yolu, büfe, seyir terası gibi ziyaretçi deneyimini iyileştiren düzenlemeler içeren projesi, 10. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda birinci seçildi.

Proje, çevresel sürdürülebilirliği esas alarak bölgenin turizm potansiyeline katkı sunan bir yaklaşımı benimsemesiyle takdir topladı.

Törene katılarak proje ödülünü teslim alan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Tazı Kanyonu'nda yürütülen çalışmalar, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir anlayışın ürünüdür. Elde edilen bu başarı, Manavgat'ta hayata geçirilen nitelikli projelerin somut bir göstergesidir. Hem bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza hem de bizi bu ödüle layık gören Akdeniz Belediyeler Birliği'ne ve jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Sn. Ali Orkun Ercengiz'i tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

13:16
Telekomünikasyon devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
