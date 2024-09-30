Manavgat Belediyesi\'nden Yeni Yemekhane Açılışı

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyeleri için inşa edilen yeni yemekhanenin açılışını Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gerçekleştirdi. Başkan Kara, "İşçisinin yüzü gülen bir Manavgat Belediyesi, bütün Manavgatlının yüzünü güldürecektir" dedi.

Açılışa, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve işçiler katıldı. Yemekhane, çalışanlarının sağlıklı beslenmelerine destek olmak, iş gücü verimliliğinin arttırmak ve çalışanların memnuniyetini yükseltmek amacıyla tasarlandı.

Açılışta konuşan Başkan Niyazi Nefi Kara, "İşçilerimizi ziyaret ettiğimiz de yemek yiyebilecekleri, çay içebilecekleri bir alanın eksikliğini gördük. Emekçilerimiz hızlı bir şekilde bu yemekhaneyi yaptılar. Bugün de açılışta onlarla beraberdik. Onları dinlemeye, onlarla beraber çalışmaya devam ediyoruz. İşçisinin yüzü gülen bir Manavgat Belediyesi, bütün Manavgatlının yüzünü güldürecektir" dedi. Kara, yemekhane ile birlikte sunulacak olan menülerin de özenle hazırlanacağını ve çeşitli beslenme ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunulacağını vurguladı. Ayrıca, yemeklerin yerel ürünler kullanılarak hazırlanacağını belirtti.

Yemekhane açılışında hazır bulunan belediye çalışanları, "Böyle bir hizmetin sunulması, bizler için büyük bir moral kaynağı oldu. Hem sağlıklı beslenmemizi sağlayacak hem de sosyal bir ortamda bir araya gelmemizi teşvik edecek" diye konuştu.

Açılışın ardından Başkan Kara, işçilerle birlikte yemekhaneyi gezerek, hazırlanan yemeklerin tadına baktı.