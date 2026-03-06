Manavgat'ta Ramazan Sofraları Vatandaşları Buluşturuyor - Son Dakika
Manavgat'ta Ramazan Sofraları Vatandaşları Buluşturuyor

06.03.2026 09:11  Güncelleme: 10:31
Manavgat Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla ilçede iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getiriyor. Başkanvekili Hacer Keçer Karakoç, iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek ramazan ayını kutladı.

(ANTALYA)Manavgat Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar sofralarında vatandaşları bir araya getirmeyi sürdürüyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Belediye Başkanvekili Hacer Keçer Karakoç, vatandaşlarla birlikte oruç açtı.

Manavgat Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak kurulan iftar sofraları, bu yıl da birlik ve beraberlik mesajlarına sahne oluyor. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki iftar programı; yurt dışında bulunan Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek'in yerine görev alan Meclis Üyesi Hacer Keçer Karakoç'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesi vatandaşlarla sohbet

Program öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanvekili Karakoç, onlarla sohbet ederek ramazan aylarını kutladı. Ramazan ayının paylaşma duygusunu pekiştirdiğini ifade eden Karakoç, mübarek ayın tüm kente sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Paylaşım sofraları mahallelerde devam edecek

Kalabalık sofralarda oruçlarını açmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, sunulan hizmetten dolayı Manavgat Belediyesi'ne teşekkür etti.

Belediye ekipleri, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde kurulacak iftar sofralarıyla dayanışma geleneğini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Manavgat, Güncel, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
