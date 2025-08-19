Manavgat-Konya Yolu Kapatılacak

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Ağustos Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren Manavgat- Konya yolu bir süre kapatılacak.
Edinilen bilgiye göre, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Manavgat-Konya yolunda patlatmalı kazı çalışması yapılacak.
Yaklaşık 6-7 saat süreceği belirtilen çalışmanın erken tamamlanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği öğrenildi.
Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları istendi.
