Manavgat MYO Mezuniyet Töreni Coşkusu

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenine katılarak, üniversite hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Törende, Başkan Kara'nın yanı sıra Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen ve Manavgat MYO Müdürü Prof. Dr. Fatih Uslu da yer aldı.

Törenin ardından kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, eğitimin, bireylerin yaşam yolculuğundaki en önemli basamaklardan biri olduğunu vurguladı. Kara, "Eğitim hayatlarının önemli bir aşamasını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin; edindikleri bilgi, beceri ve değerlerle hem meslek hayatlarında hem de toplumsal yaşamda fark yaratacaklarına inanıyorum. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum" dedi.