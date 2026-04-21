Manavgat'ta 21 Şüpheli Gözaltında

21.04.2026 11:19
Eski Belediye Başkanı Sözen'in soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı, tutuklu sayısı 11'e ulaştı.

ANTALYA'da tutuklu eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat'ta 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı. Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen ifadeler, elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında belediye çalışanı, turizmci, iş adamı ve müteahhitlerin bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. 21 şüpheli, işlemleri için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan devam eden soruşturmalar kapsamında aralarında Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in de bulunduğu 11 şüpheli daha önce tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

