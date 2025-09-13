Manavgat'ta 5 Şüpheli Tutuklandı

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1'i turist 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlhan Kılınç, Emrah Tekdemir, Artin Enes Oktay, Kemal Tahmaz ve Tugay Erdoğan 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'Ateşli silahla kasten yaralama' suçlarından çıkarıldıkları sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AİLELER ARASI HUSUMET

Diğer yandan yaklaşık 3 ay önce Adana'da Kılınç ve Aslan aileleri arasında arazi anlaşmazlığı ve namus meselesinden silahlı kavga meydana geldiği, Aslan ailesinin Manavgat'a yerleştiği, diğer ailenin de iş yeri keşfi ve planlamayla saldırıyı azmettirdiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 55 kamera görüntüsünü inceleyerek yaptığı çalışma sonucu olayda kullanılan motosikletin Alanya'da kırsal kesimde terk edilmiş halde bulduğu, şüphelilerin de kimliğinin belirlenerek yakaladıkları belirtildi.

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya),