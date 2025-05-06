Manavgat'ta ATV Kazası: İki Ölü - Son Dakika
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Manavgat'ta ATV Kazası: İki Ölü

Manavgat\'ta ATV Kazası: İki Ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ATV'nin takla atması sonucu sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.

06.05.2025 15:39
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde takla atan ATV'nin sürücüsü Yaman Akıncı (36) ve yanındaki Lütfullah Gökdere (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kumköy Caddesi'nde meydana geldi. Yaman Akıncı'nın kontrolünü yitirdiği 48 BH 398 plakalı ATV, takla atıp yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Akıncı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. ATV'de yolcu olan Lütfullah Gökdere ise ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökdere, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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