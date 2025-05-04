Manavgat'ta 'Başroldeki Kadınlar' Oyunu ve Şiddete Karşı Farkındalık Yarışması

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu (MAKET) tarafından sahnelenen "Başroldeki Kadınlar" komedi oyunu tiyatroseverler ile yeniden buluştu. Aynı gece, toplumsal şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen "Farkındayım, şiddetin karşısındayım" temalı oyun yazma yarışmasının ödül töreni de gerçekleşti. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Sanat sadece estetik bir ifade biçimi değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün de en güçlü araçlarından biridir" dedi.

Manavgat Belediyesi, sanat dolu bir geceye daha ev sahipliği yaptı. Yazar Ken Ludwig'in kaleme aldığı, Türkçeye Ekin Tuncay Turan'ın çevirdiği ve MAKET Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis'in rejisörlüğünü yaptığı "Başroldeki Kadınlar", tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Aynı gece Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen "Farkındayım, şiddetin karşısındayım" temalı oyun yazma yarışmasının kazananları da ödüllerini Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı.

Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik her türlü şiddete karşı farkındalık yaratmayı ve tiyatro alanında yeni yetenekleri desteklemeyi amaçlayan yarışmanın törenine Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, jüri üyeleri, yarışmacılar, tiyatro topluluğu üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından toplam 36 oyun metni gönderildi. Alanında uzman jüri heyetinin değerlendirdiği başvurular sonucunda, dereceye giren eserler belirlendi. Yarışmanın jüri başkanlığını MAKET Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis üstlenirken, jüri heyetinde Prof. Nazım Uğur Özüaydın, Devlet Tiyatroları sanatçısı ve yönetmen Nesimi Kaygusuz ile yazar ve yönetmen Birkan Görgün yer aldı.

Dereceye giren üç yazar sahneye davet edilerek ödüllerini aldı. Birinci Ozan Uzun "Malanor'un Yükselen Öfkesi" eseriyle 25 bin, ikinci Hüseyin Erdoğan "Ötesi" eseriyle 15 bin, üçüncü Özlem Erben "Kızıl Lale'nin İzinde" eseriyle 7 bin 500 lira para ödülü kazandı.

"Sanat toplumsal dönüşümün en güçlü araçlarından biridir"

Törenin ardından konuşan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hem tiyatro oyununa gösterilen ilgiden hem de yarışmaya katılan eserlerin kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Sanat sadece estetik bir ifade biçimi değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün de en güçlü araçlarından biridir. Özellikle şiddetin her türüyle mücadele ettiğimiz bugünlerde, ülkemizin dört bir yanından kalemlerin bu sorunu sanat yoluyla dile getirmeleri son derece kıymetlidir. Bir yerel yönetim olarak, ulusal ölçekte bir yarışmaya ev sahipliği yapmak bizler için bir gurur vesilesidir. Yarışmamıza katılan tüm yazarlarımızı yürekten kutluyorum. Ödül alan eser sahiplerinin başarılarının devamını diliyor, jüri üyelerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Manavgat Belediyesi olarak kültür ve sanatın her alanında halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."