Manavgat\'ta Belediyecilik Üzerine Önemli Toplantı

Güncel

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Manavgat'ta ağırladı. Başkan Kara, ziyaretle ilgili, "Muhittin Başkanımız 30 yıllık tecrübesiyle belediyeciliğin sayılı insanlarından. Seçim döneminde bütün kırsal ve köy yollarımızı yapan Büyükşehir Belediyemizden bahsettik" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP İlçe Başkanı Oykun Başar ve partililer, Başkan Böcek'i CHP İlçe Örgütü'nde karşıladı. Başkan Böcek ve Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları daha sonra Manavgat Belediyesi Side Hizmet Binası'nı ziyaret ederek, burada bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye meclis üyeleriyle yapılan toplantıda, gelecekte yapılacak projeler ve mevcut altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından Böcek ve Kara, Manavgat'a hep birlikte daha güzel yarınlar inşa etmek için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

"İnşallah önümüzdeki süreçte iktidarı da alacağız"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Muhittin Böcek'in belediyecilikteki 30 yıllık tecrübesine dikkat çekti. Kara, "Muhittin Başkanımız 30 yıllık tecrübesiyle belediyeciliğin sayılı insanlarından. Seçim döneminde bütün kırsal ve köy yollarımızı yapan Büyükşehir Belediyemizden bahsettik. Hep beraber Antalya'yı kazandık. İnşallah önümüzdeki süreçte iktidarı da alacağız. Güzel bir iletişimle çok daha güzel hizmetler yapacağız. 'Biz biriz, birlikteyiz' diyoruz" diye konuştu.

"Nefi Başkanım da aynı şekilde örgüte önem veriyor"

CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar da yaptığı açıklamalarda, seçim dönemindeki birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Birlik, beraberlik içinde, bir seçim nasıl kazanılır herkese göstererek, Muhittin Böcek Başkanımızın Büyükşehir'i, Nefi Kara Başkanımızın da Manavgat'ı kazanmasını sağladık. Muhittin Başkanımızın örgüte çok değer veren, her zaman telefonun ucunda olan tavrından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Nefi Başkanım da aynı şekilde örgüte önem veriyor. Bu şekilde birlikte çalışarak 31 Mart'ta bu başarıyı elde ettik" dedi.

"Hiçbir bahaneye sığınmadan çok önemli işler başardı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise göreve geldiklerinde karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek, "Bu beş yıllık süreç içerisinde ekonomik krizlerle, salgın hastalıklarla mücadele ettik. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarını Manavgat'ta yaşadık. 2019 yılında göreve geldiğimizde, en borçlu belediyeyi devralmıştık. 6 milyar 108 milyon lira borçla aldığımız belediyemiz, hiçbir bahaneye sığınmadan çok önemli işler başardı" diye konuştu.