Manavgat Belediyesi, Sarılar Mahallesi'nde Binlerce Kişiyi İftar Sofrasında Buluşturdu

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin Sarılar Mahallesi'nde kurduğu iftar sofrası, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Programa, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de katıldı.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu mahallelerde düzenlediği iftar programlarıyla yaşatıyor. Sarılar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen programa Başkan Vekili Çiçek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı. İftar öncesinde alanda vatandaşlarla bir araya gelen Çiçek, masaları tek tek gezerek hemşehrileriyle sohbet etti.

Çiçek, program sonrası yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ilçemize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Manavgat Belediyesi olarak ramazan ayı boyunca farklı mahallelerimizde gönül sofraları kurmaya, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kuracağı iftar sofralarıyla binlerce vatandaşı buluşturmaya devam edecek.