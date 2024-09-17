Manavgat'ta Deniz Börülcesi Üretimi - Son Dakika
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Manavgat'ta Deniz Börülcesi Üretimi

Manavgat\'ta Deniz Börülcesi Üretimi

Mustafa Gökçe, tuzlu toprakta deniz börülcesi yetiştirerek 3 ton üretim sağlamayı başardı.

17.09.2024 13:48
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 yıldır bekçiliğini yaptığı 500 dönümlük arazinin tuzlu toprak yapısını değerlendirerek deniz börülcesi yetiştirmeye başlayan Mustafa Gökçe, 7 sene sonra yılda 3 tonluk üretim yaptı.

Denizyaka Mahallesi'nde 700 dönümlük çiftliğe 1999'da devlet tarafından kayyum atandıktan sonra bekçilik görevine getirilen Gökçe, bir süre sonra özel sektöre geçen çorak topraklara hem hayat verdi hem de kendi girişimcilik hikayesini yazdı.

Gökçe, yıllarca atıl kalan araziyi değerlendirme fikriyle yola çıkarak ne yetiştirilebileceğini araştırmaya başladı.

Toprağın yüksek tuz içeriğini avantaja çevirmeyi amaçlayan Gökçe, arazinin deniz börülcesi üretimine uygun olduğunu öğrendi.

Gökçe, yaklaşık 7 yıl önce Mersin'den getirdiği beş kök deniz börülcesiyle başlattığı deneme süreci sonunda bugün 500 dönüme ulaşan ekim alanında üretim yapıyor.

Mustafa Gökçe, AA muhabirine, eskiden deniz suyu ile karides yetiştirilen çiftlik ile arazisinin özel sektöre geçmesinin ardından da görevine devam ettiğini söyledi.

Çiftliğe ilk geldiğinde her tarafın boş olduğunu belirten Gökçe, "Eşimle bu araziyi değerlendirmek istedik. Çiftliğin sahibine durumu anlattık. O da sağ olsun 'İstediğinizi ekebilirsiniz, burayı değerlendirin' dedi. Burada ne yapabileceğimizi düşünürken, deniz börülcesinin yetişebileceğini öğrendim. İzmir ve Mersin'e gidip oradaki deniz börülcelerini inceledim ve numune olarak birkaç kök getirdim. Her yıl üretimi artırdım. İlk başta 1 kilo, sonra 100, 200, 300 kilo derken şu an 3 tonluk bir üretime ulaştım." dedi.

"Balık restoranları, hal ve pazarcılara satıyorum"

Gökçe, nisanda yeşeren ve genellikle kasıma kadar hasadı devam eden deniz börülcesinin, bu yıl kuraklık nedeniyle hasadının eylülde tamamlandığını anlattı.

Başlangıçta balık restoranlarına tanıtım amaçlı ücretsiz olarak verdiği deniz börülcesinin bugün iç piyasada büyük ilgi gördüğünü ifade eden Gökçe, şöyle devam etti:

"Hiçbir kimyasal ve gübre kullanmıyorum. Doğal olarak yetiştiriyorum. Normalde İzmir'de yabani olarak yetişiyor. Türkiye'de ilk üretenim diyebilirim. Şu anda ağırlıklı olarak balık restoranları, hal ve pazarcılara satıyorum. Bazen taleplere yetişemiyorum. Üretim kapasitesini artırıp 3 tondan ilk başta 10 tona sonra 50 ve 100 tona çıkarmayı planlıyorum. Hedefim, büyük bir salamura tesisi kurup Avrupa'ya ihracat yapmak."

Kaynak: AA

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