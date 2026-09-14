Manavgat'ta doğa yürüyüşünde düşen Hollandalı turist kurtarıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta doğa yürüyüşünde düşen Hollandalı turist kurtarıldı

Manavgat\'ta doğa yürüyüşünde düşen Hollandalı turist kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında dengesini kaybederek düşen Hollandalı turist, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Ayağında kırık oluşan turist hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken düşerek yaralanan Hollandalı turist, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Uzunkale Mahallesi Mezarlık mevkisindeki engebeli arazide eşiyle doğa yürüyüşü yapan Angelique Wissink (60), dengesini kaybederek düştü.

Ayağında kırık oluşan ve kendi imkanlarıyla hareket edemeyen turistin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu timleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla ulaşılan Wissink, sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta doğa yürüyüşünde düşen Hollandalı turist kurtarıldı - Son Dakika

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