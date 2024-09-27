Manavgat'ta Epilepsi Sağlık Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat'ta Epilepsi Sağlık Söyleşisi Düzenlendi

Geniş Video İzle

Manavgat Belediyesi, Nöroloji-Epilepsi Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli'yi konuk ederek, epilepsi hastalığı hakkında bir sağlık söyleşisi gerçekleştirdi. Etkinlikte hastalığın belirtileri, toplumsal yanılgılar ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verildi.

27.09.2024 14:24  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Sağlık Söyleşileri kapsamında, Nöroloji- Epilepsi Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli Manavgatlılarla bir araya geldi. Düzenlenen program kapsamında Dr. Gömceli, epilepsi hastalığı hakkında sunum yaptı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, başkan yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli, programda epilepsi hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Dr. Gömceli, sunumuna epilepsinin tanımı ile başlayarak, bu nörolojik hastalığın beyin hücrelerinin anormal elektriksel aktivitesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Epilepsinin, her yaştan bireyi etkileyebileceğini ve belirtilerinin kişiden kişiye değişebileceğini vurguladı. Katılımcılara, epilepsinin genel belirtileri olan nöbetlerin çeşitlerini, sürelerini ve hastaların yaşadığı farklı deneyimleri anlattı. Dr. Gömceli, epilepsi ile ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlamalara da dikkat çekti. Hastalığın bir akıl hastalığı değil, tıbbi bir durum olduğunu vurgulayarak, epilepsi hastalarına karşı duyulan ön yargıların toplumsal etkilerini ele aldı. Bu yanlış anlamaların, hastaların tedaviye erişimlerini ve sosyal hayatlarını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Etkinlik sonrası Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli'ye teşekkür eden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Alanında en iyileri sizlerle buluşturmak gibi bir derdimiz var. Yasemin Hocamız daha önce bizim çalışma arkadaşlarımızdan birisiydi. Her zaman bizlerle çalışıyor, bize destek veriyor. Sorunu olan hastalarımız noktasında titizlikle sahipleniyor. Epilepsi gerçekten zor bir hastalık ama tedavisi olan bir hastalık. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kara, etkinliğin ardından Prof. Dr. Gömceli'ye çiçek ve plaket takdim etti.

Manavgat\'ta Epilepsi Sağlık Söyleşisi Düzenlendi
Kaynak: ANKA

Epilepsi, Epilepsi, Manavgat, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Epilepsi Sağlık Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:52:43. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Epilepsi Sağlık Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement