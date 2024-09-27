Manavgat\'ta Epilepsi Sağlık Söyleşisi Düzenlendi

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Sağlık Söyleşileri kapsamında, Nöroloji- Epilepsi Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli Manavgatlılarla bir araya geldi. Düzenlenen program kapsamında Dr. Gömceli, epilepsi hastalığı hakkında sunum yaptı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile eşi Hacer Ceyhan Kara, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, başkan yardımcıları, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli, programda epilepsi hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Dr. Gömceli, sunumuna epilepsinin tanımı ile başlayarak, bu nörolojik hastalığın beyin hücrelerinin anormal elektriksel aktivitesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Epilepsinin, her yaştan bireyi etkileyebileceğini ve belirtilerinin kişiden kişiye değişebileceğini vurguladı. Katılımcılara, epilepsinin genel belirtileri olan nöbetlerin çeşitlerini, sürelerini ve hastaların yaşadığı farklı deneyimleri anlattı. Dr. Gömceli, epilepsi ile ilgili toplumda yaygın olan yanlış anlamalara da dikkat çekti. Hastalığın bir akıl hastalığı değil, tıbbi bir durum olduğunu vurgulayarak, epilepsi hastalarına karşı duyulan ön yargıların toplumsal etkilerini ele aldı. Bu yanlış anlamaların, hastaların tedaviye erişimlerini ve sosyal hayatlarını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Etkinlik sonrası Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli'ye teşekkür eden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Alanında en iyileri sizlerle buluşturmak gibi bir derdimiz var. Yasemin Hocamız daha önce bizim çalışma arkadaşlarımızdan birisiydi. Her zaman bizlerle çalışıyor, bize destek veriyor. Sorunu olan hastalarımız noktasında titizlikle sahipleniyor. Epilepsi gerçekten zor bir hastalık ama tedavisi olan bir hastalık. Kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kara, etkinliğin ardından Prof. Dr. Gömceli'ye çiçek ve plaket takdim etti.