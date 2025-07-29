Manavgat'ta Evinin Banyosunda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Manavgat'ta Evinin Banyosunda Ölü Bulundu

29.07.2025 16:30
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Kadir Ercan, evinde ölü bulundu. Arkadaşları çalışmadığını fark edip çilingirle kapıyı açtı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sabah iş yerine gitmeyen Kadir Ercan (49) çilingir vasıtasıyla girilen evinde ölü bulundu.

Bu sabah çalıştığı mermerciye gitmeyen Kadir Ercan'ın yakınları kendisine ulaşamayınca çilingir yardımıyla evinin kapısını açtırdı. İçeri giren yakınları Kadir Ercan'ı evin banyosunda hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ercan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası Ercan'ın ailesinin yaz tatili nedeniyle memleketleri Kayseri'ye gittiği öğrenildi.

Arkadaşı olan çilingirle beraber eve ilk girenlerden Abdullah Öztürk, "Arkadaşım anahtarcı, sabah saatlerinde bir haber geldi, arkadaşım da 'Beni götürür müsün' dedi. Geldik eve, dış kapıyı açtı. Arkadaşım içeriyi yokladı, kimse yok. Tüp açık kalmış, kapattık. Sonra banyoya baktık. Banyonun kapısını açtık. İçeride öyle karşılaştık. Kendisinin mermercide çalıştığını söylediler. İş arkadaşları işe gelmeyince merak etmişler. O yüzden bizi çağırdılar" dedi.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: DHA

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