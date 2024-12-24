Manavgat'ta Hortum Muz Seralarını Vurdu - Son Dakika
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Manavgat'ta Hortum Muz Seralarını Vurdu

Manavgat'taki hortum, muz seralarını tahrip ederek çiftçileri mağdur etti. Zarar tespit çalışmaları başladı.

24.12.2024 22:59
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Manavgat'ta hortumun muz seralarını vurduğu görüntüler ortaya çıktı

Bir anda gelen ve seraları yerle bir eden hortum güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen sağanak yağış sırasında oluşan hortum, muz seralarında ağır hasara yol açtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hortumun şiddeti ve seraların gördüğü zarar açıkça gözler önüne serildi.

Hortum, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 17.30 sularında Çengel sınırlarından başlayarak Örenşehir'e kadar uzandı. Bölgede bulunan seralar, hortum nedeniyle büyük ölçüde zarar gördü. Seraların 5 dönüm ile 25 dönüm arasında değişen alanları tamamen tahrip oldu.

Ürünler hasat edilmeden zarar gördü

Seraların sadece örtü ve demir yapılarında değil, içerisindeki ürünlerde de ciddi kayıplar meydana geldi. Hortumun, muzların tam olgunlaşma dönemine denk gelmesi nedeniyle zarar daha da büyüdü. Muz ağaçları kesilip toplanmadan seraların altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Çiftçiler mağdur oldu

Bölgede çiftçiler büyük zarar ederken, doğal afetin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. Muz üreticileri, seralarının yeniden inşası ve ürün kayıplarının karşılanması için destek bekliyor.

Kaynak: İHA

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