Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Manavgat Ulukapı'ya 500 Milyon TL'lik Yatırım

22.02.2026 10:45  Güncelleme: 12:46
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde 500 milyon TL yatırım bedeline sahip içme suyu altyapı projesine hızla devam ediyor. Proje, mevcut altyapının güçlendirilmesini ve gelecekteki içme suyu talebinin güvenli bir şekilde karşılanmasını amaçlıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat ilçesinin Ulukapı Mahallesi'nde önemli bir içme suyu altyapı yatırımını hayata geçiriyor. Dünya Bankası kredili olarak yürütülen ve yaklaşık 500 milyon TL yatırım bedeline sahip proje, planlanan takvim doğrultusunda hızla ilerliyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat genelinde altyapı yatırımlarını planlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürürken; artan nüfus ve mevsimsel yoğunluğu da dikkate alarak içme suyu teminine yönelik projelerini eş zamanlı olarak hayata geçiriyor. İlçenin farklı mahallelerinde yürütülen çalışmalarla mevcut altyapı güçlendirilirken, vatandaşların güvenli ve sürdürülebilir içme suyuna erişiminin sağlanması amacıyla yatırımlar aralıksız devam ediyor.

Çok yönlü ve koordineli imalat süreci

Proje kapsamında 10 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu ile klor binasının yapım çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra kuyular bölgesi ile Manavgat İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden çıkan 1000 milimetre çapındaki terfi içme suyu iletim hatlarının imalatı sahada eş zamanlı olarak yürütülüyor. Hat güzergahları üzerinde yer alan sanat yapılarının inşası ile birlikte, sistemin sağlıklı ve kesintisiz şekilde işletilmesini sağlayacak tüm elektromekanik ekipmanların temin ve montaj çalışmaları da koordineli bir şekilde sürdürülüyor.

Terfi hattı çalışmalarında önemli aşama kaydedildi

Proje kapsamında saniyede 750 litre su iletim kapasitesine sahip DN1000 çaplı terfi hattının imalatı planlanan program doğrultusunda sürdürülüyor. Toplamda yaklaşık 10,5 kilometre uzunluğa sahip hat üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 5,2 kilometrelik içme suyu boru hattının döşenmesi tamamlandı. Kalan bölümlerde çalışmalar aralıksız şekilde sürüyor.

Manavgat'ın geleceğine güçlü ve dayanıklı altyapı

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yalnızca mevcut ihtiyaçların değil, Manavgat'ın gelecekteki içme suyu talebinin de güvenli ve kesintisiz şekilde karşılanması hedefleniyor. Aynı zamanda altyapının olası afetlere karşı daha güçlü ve dayanıklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

