Manavgat'ta İftar Sofralarıyla Birlik ve Beraberlik Duygusu Güçleniyor

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca kurduğu iftar sofralarıyla paylaşma ve dayanışma ruhunu ilçenin dört bir yanına yayıyor. Her yaştan vatandaşın aynı sofrada buluştuğu programlarda birlik ve beraberlik duygusu güçleniyor.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in yurt dışında bulunması nedeniyle başkan vekilliği görevini yürüten Belediye Meclis Üyesi Hacer Keçer Karakoç katıldı. Programa, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılarak, vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı.

İftar öncesi masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Karakoç, ramazan ayının birlik ve dayanışmayı daha da pekiştirdiğini belirterek, bu mübarek ayın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde düzenleyeceği iftar programlarıyla vatandaşları aynı sofrada buluşturmayı sürdürecek.