Manavgat'ta İlk Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Manavgat'ta İlk Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Düzenlendi

Manavgat Belediyesi, 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk defa Zeytin ve Zeytinyağı Festivali düzenledi. Festival, zeytin temalı etkinliklerle dolu bir programla tanıtılırken, zeytin ve zeytinyağı üretiminin önemine dikkat çekildi.

04.11.2024 13:21
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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi tarafından 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında ilk kez "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" düzenlendi. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Manavgat'ta şu an 50 bin dönüm üretim alanında yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin elde ediliyor. Ayrıca bölgede faaliyet göstere 11 adet zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 9-10 bin ton zeytinyağı üretiliyor" dedi.

Manavgat Belediyesi'nin 1-3 Kasım arasında; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu, MATSO ve Manavgat Ziraat Odası'nın katkılarıyla ilk kez düzenlediği "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali", zeytin temalı kortejle başlayarak, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

"2 milyon zeytin ağacına ev sahipliği yapan ilçemiz tarım kültürünün önemli bir parçasıdır"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilk kez düzenledikleri festivali geleneksel hale getirip, her sene daha da güçlendirerek, uluslararası boyuta taşıyacaklarını söyledi. Kara, şunları kaydetti:

"Bu festival vesilesiyle ilçemizin ciddi bir zeytin ve zeytinyağı üreticisi olduğunu ve bölgemizin bu konudaki gücünü kamuoyuna duyurmak amacıyla çıktığımız yolda çok önemli bir adım attığımıza inanıyorum. Sektör paydaşları ve zeytin üreticilerimiz ilk kez bölgede zeytinin konuşulmasından çok memnun oldular. 2 milyon zeytin ağacına ev sahipliği yapan ilçemiz tarım kültürünün önemli bir parçasıdır. Ayrıca önemli bir ekonomik değere de sahiptir. 11 Farklı zeytin türüne ev sahipliği yapan ilçemizde; kalamata, memecik, ayvalık, tarı ak, domat, manzanilla, arbekün, girit, gemlik tavşan yüreği ve sadece bize has beylik zeytini yetişiyor. 'Beylik Zeytin'imiz için ilgili kurumlarla bir araya gelerek coğrafi işaret alınmasına öncülük edeceğiz. Manavgat'ta şu an 50 bin dönüm üretim alanında yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin elde ediliyor. Ayrıca bölgede faaliyet göstere 11 adet zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 9-10 bin ton zeytinyağı üretiliyor. İlçemizde giderek büyüyen zeytin tarımını destekleyerek, zeytinyağı üretiminde daha ileri endüstriye geçmemiz için gerekli markalaşma ve mekanizasyon çalışmalarına öncülük edeceğiz. Zeytinyağının katma değerini yükseltecek, üreticinin refahının da artmasına katkı sağlayacak pazarlama ve kooperatifle ilgili çalışmaları destekleyeceğiz. Manavgat kendi markalarını yaratacak ve ben belediye başkanı olarak zeytin tarımının ve zeytinyağı sektörünün sürdürülebilirliğine sahip çıkacağım.

"Zeytin her şey için sağlıklı bir üründür"

Zeytin saçımızdan tırnağımıza kadar, kalbimizden beynimize kadar her şey için sağlıklı bir üründür ve antioksidan özelliğe sahiptir. Zeytini ve zeytin yağını tüketmemiz gerekiyor. Zeytin, vücut için barıştır ve vücudun kendisiyle barışık olmasını sağlar. Bu kadar faydalı olan zeytinin ve zeytinyağının tüketilmesi ve onun değerlendirilmesi temel hedefimizdir."

Festival kapsamında çalıştay, söyleşi ve forum düzenlendi. Tarım yazarı Mine Ataman moderatörlüğünde zeytin ve zeytinyağı çalıştayı gerçekleştirildi. Uzman akademisyenler tarafından kalite, coğrafi işaret ve gastronomi konuları ele alındı. İkinci günde gazeteci Meliha Okur moderatörlüğünde bir forum yapıldı. Foruma katılan ünlü tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, zeytincilikteki üretici, iş gücü ve tağşiş sorunlarını dile getirirken, tarımın devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Antalya Tarımsal Daire Hizmetleri Başkanı Seda Özel ise iklim sorununa dikkat çekerek, suyu fazla tüketen ürünlerden kaçınılması gerektiğini ve tarımda örgütlenmenin önemini ifade etti. Festivalde ayrıca Ezgi Gözeger'in moderatörlüğünde Saraçlı Mahallesinde üreticilerle zeytinyağı konulu söyleşi düzenlendi. Manavgat'ın genetiği bozulmamış zeytinlerinden geleneksel taş sıkma yöntemiyle, antik çağdan kalma taş yataklarda, zeytin üreticisi kadınlar tarafından soğuk sıkım zeytinyağı etkinliği yapıldı.

Fstival çarşısına yoğun ilgi

Festival boyunca, ilçeye ait zeytin ve zeytinyağlarının sergilendiği festival çarşısı, 1-3 Kasım arasında Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Burada, yerel üreticilerin sunduğu zeytin çeşitleri ve zeytinyağları ziyaretçiyle buluşurken, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: ANKA

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