Manavgat\'ta Kadın Cesedi Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta kadın cesedi bulundu.
Sorgun Mahallesi'nde Manavgat Irmağı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılıp bota alınarak Manavgat Köprüsü yakınındaki Sahil Güvenlik noktasına getirilen cesedin, 29 yaşındaki İngilizce öğretmeni R.G'ye ait olduğu belirlendi.
Kadının cesedi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
