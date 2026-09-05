Manavgat'ta lüks marka kaçak parfüm ve gözlük ele geçirildi - Son Dakika
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Manavgat'ta lüks marka kaçak parfüm ve gözlük ele geçirildi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, bir depoda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan gümrük kaçağı parfüm ve gözlük ele geçirdi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir depoda gümrük kaçağı ürünler olduğunu tespit etti.

Ekiplerin depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşak 4 milyon olduğu belirlenen parfüm ve gözlük ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta lüks marka kaçak parfüm ve gözlük ele geçirildi - Son Dakika

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