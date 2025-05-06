Manavgat'ta Motosiklet Kazası

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.Manavgat D-400 Sanayi Çevreyolu Köprüsü yan yolunda dün saat 00.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Alanya'dan Antalya istikametine gitmekte olan 07 BNE 202 plakalı otomobilin sürücüsü köprü altı U dönüşü yolundan önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırınca aynı istikamette önünde gitmekte olan 07 ABR 535 plakalı motosiklete arkadan çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,