Manavgat\'ta motosiklet kazası: Bir yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AVF 954 plakalı motosiklet, D-400 karayolu üzerindeki kavşakta İbrahim Ç. idaresindeki 27 AON 160 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?