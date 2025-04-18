Manavgat'ta Muhtarlarla Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Haber: SEYİT ALP BERBER

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısında buluştu.

Toplantıya, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Cihangir Yılmaz, Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun ve Manavgat'taki tüm mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda belediye başkanlığındaki ilk bir yıllık dönemi değerlendiren Başkan Kara, bugüne kadar hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi ve gelecek dönemde uygulanması planlanan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Muhtarlarımızla omuz omuza çalışıyoruz"

Muhtarların yerel yönetimlerin en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kara, "Her biri kendi mahallesinin ihtiyaçlarını en iyi bilen, halkın taleplerini doğrudan ileten, çözümün bir parçası olan muhtarlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. 106 mahalle muhtarımızla birlikte hem mevcut çalışmalarımızı değerlendiriyor hem de geleceğe dair planlarımızı paylaşıyoruz. Muhtarlarımızın desteğiyle kentimizin sorunlarına daha hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz. Katılımlarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Gönül köprüleri kurduk"

Konuşmasında belediyenin ilk bir yılını değerlendiren Başkan Kara, bu dönemin en büyük kazanımının 'gönül köprüleri' kurmak olduğunu söyledi. Kara, "Bizi biz yapan şey, bir arada olmamızdır. Geçen bir yıl boyunca mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızla buluştuk; dertlerini dinledik, ihtiyaçlarına çözüm ürettik. İzlediğiniz hizmet videosundaki faaliyetleri hep beraber gerçekleştirdik" diye konuştu.

Toplantıda Belediye'nin devam eden ve planlanan projelerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşan Başkan Kara, çok sayıda sosyal ve altyapı yatırımının yolda olduğunu belirtti.

Sosyal belediyecilik vurgusu: ikinci Halk Lokantası açılıyor

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen çalışmalar oldu. Manavgat'ta büyük ilgi gören Halk Lokantası projesinin ikincisinin açılacağını duyuran Başkan Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda ikinci Halk Lokantamızı açıyoruz. Lokantalarımızda öğrencilerimize düşük fiyata yemek vermeye devam edeceğiz. Ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlarımıza da ücretsiz yemek desteğimizi sürdüreceğiz."

"Hep birlikte daha mutlu bir manavgat için"

Toplantı sonunda birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Kara, "Bu kent hepimizin. Daha mutlu, daha yaşanabilir bir Manavgat için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm mahallelerimizde, her bir hemşehrimiz için adil, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.