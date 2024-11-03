Manavgat\'ta Otomobil Alev Alev Yandı

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi 7506 Sokak'ta öğle saatlerinde seyir halinde olan Mehmet Arslan'ın kullandığı otomobil kavşakta beklediği sırada motor bölümünden alevler yükseldi. Sürücü yangının diğer araçlara zarar vermemesi için otomobilini geri alıp, aracı terk etti. Çevredekiler yangın tüpleriyle yangına müdahale ederken olay yerinden geçmekte olan trafik polisi ve jandarma ekibi, yolda önlem aldı. Haber verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Yangında aracın motoru tamamen yandı.

Yangın anı, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa gelen otomobilin motorunun alt kısmından alev aldığı, alevin büyüyerek motor bölümünü kapladığı görülüyor. Otomobil sürücüsünün otomobili geri almasının ardından çevredekilerin otomobilin yanına giderek söndürmeye çalıştığı görüntüye yansıdı.

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),