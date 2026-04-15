Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Turizm Sezonu Öncesi Side Esnafıyla Buluştu

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, turizm sezonu öncesi hazırlıkları değerlendirmek ve esnafın talep ve önerilerini dinlemek amacıyla Side esnafıyla bir araya geldi.

Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Side Kültür Evi'nde turizm sezonu öncesinde Side esnafını dinledi. Toplantıya belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri, Jandarma Genel Komutanlığı mensupları ve çok sayıda esnaf katıldı.

Toplantıda çevre düzenlemesi, güvenlik tedbirleri, altyapı çalışmaları ve sezon boyunca yaşanabilecek yoğunluğa yönelik alınacak önlemler ele alındı. Katılımcı esnafın talep ve önerileri, ilgili birim yetkilileri tarafından not alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çiçek, Side'nin marka kimliğine dikkati çekerek, sezon öncesinde tüm hazırlıkları titizlikle yürüttüklerini belirtti. Çiçek, "Manavgat'ımızın en önemli ekonomik dinamiklerinden biri olan turizmde, sezonu en verimli şekilde geçirmek adına tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Esnafımızın görüş ve önerileri bizim için son derece kıymetli. Bu toplantılar sayesinde sahadaki ihtiyaçları doğrudan tespit ediyor, hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz" dedi.