Manavgat'ta Uluslararası Dans ve Müzik Festivali Sona Erdi

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası katılımlı "Dans ve Müzik Festivali", Side Limanı'nda gerçekleştirilen gösterilerle sona erdi.

Manavgat Belediyesi'nin 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Side Limanı'nda gerçekleştirdiği "Dans ve Müzik Festivali" sona erdi. İki gün süren festivale, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve Moldova'dan gelen toplam 26 grup katıldı. Yaklaşık bin 100 dansçının sahne aldığı etkinlikte, geleneksel kıyafetler ve müziklerle hazırlanan dans performansları sahnelendi. Akşam saatlerinde sahne alan ekipler, halk dansları, modern dans ve ritmik koreografilerle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

Festivalin kapanış gecesinde Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk ve Manavgat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülcan Bulut, sahneye çıkan tüm gruplara teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti.