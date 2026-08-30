Manavgat'taki Orman Yangını Kontrol Altında
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının enerjisi düşürüldü, kontrol çalışmaları devam ediyor.
YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelenin sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: DHA
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