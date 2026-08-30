Manavgat'taki Orman Yangını Kontrol Altında

YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelenin sürdüğü kaydedildi.