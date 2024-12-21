Manavgat'taki Su Baskınlarında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Manavgat'taki Su Baskınlarında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ve itfaiye ekipleri, su baskınlarında mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları botlarla kurtardı.

21.12.2024 20:00  Güncelleme: 20:09
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Manavgat'taki su baskınlarında mahsur kalan vatandaşlar botla kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ve itfaiye ekipleri su baskınlarına müdahale ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat'ta öğleden sonra bastıran yağış sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ve itfaiye ekipleri işyeri ve su baskınlarına müdahale etti. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar ve ahırlardan hayvanlar da kurtarıldı.

Antalya'nın doğusunda Manavgat ve Serik'te öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Tüm ekipleriyle birlikte teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi yağış sonrası gelen ihbarlara müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Saat 17.00 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar neticesinde Manavgat'ın Sarılar, Hatipler, Milli Egemenlik, Side, Kavaklı, Ilıca, Mimar Sinan, Aydın Evler, Yayla, Kasaplar, Aşağı Pazarcı, Şelale, Örnek, Yukarı Hisar, Emek, Ulukapı, Sorgun, Yukarı Pazarcı, Çeltikci, Aşağıışıklar, Salkım Evler, Sanayi, Karaöz mahallelerinde yaşanan olumsuzluklara Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Antalya İtfaiyesi 73 mesken içi su baskını, 17 iş yeri su baskınına müdahale ederken, araç içerisinde mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları botlarla kurtardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri de ev ve işyerlerinde yaşanan su baskınlarına müdahale ederken, suların tahliye edilmesini sağladı. ASAT ekipleri mazgalların açık kalması noktasında da yoğun bir çalışma sarf ediyor.

Manavgat\'taki Su Baskınlarında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Manavgat'taki Su Baskınlarında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı - Son Dakika

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