Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Antalya-Manavgat kara yolu Gültepe Kavşağı'nda, 07 BST 428 plakalı motosikletle Reşit Ç. idaresindeki 44 FL 970 plakalı kamyonet çarpıştı.
Motosikletteki Hasan Ali Çalışkan (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Halil Can Işık ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Manavgat'taki Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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