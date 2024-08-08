Manchester Havalimanı'nda Müslümanlara uygulanan polis şiddetiyle ilgili yeni soruşturma başlatıldı

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İngiltere'de Manchester Havalimanı'nda iki Müslüman vatandaşa uygulanan polis şiddetiyle ilgili bir polis memuru hakkında daha soruşturma başlatıldı.

Bağımsız Polis Davranışları Ofisinden (IOPC), 23 Temmuz'da Manchester Havalimanı'nda polisin bir Müslüman yolcunun kafasını ve yüzünü tekmelediği, bir diğerinin ise diz çökmüş haldeyken karnına tekme atıp ensesine dirsek vurduğu olayla ilgili soruşturma hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Polislerin göğsüne takılı kameralarla güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerin incelendiği belirtilen açıklamada, halkın çektiği videoların da IOPC tarafından değerlendirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında bir kadın ile iki erkeğin polis şiddetine maruz kalmasının yanı sıra olaya şahitlik eden 3 kişiye polis müdahalesinin de incelendiği vurgulandı.

Bu kişilere biber gazı sıkıldığı bilgisi paylaşılarak inceleme kapsamında ayrımcı yaklaşımın polis davranışını şekillendirip şekillendirmediğinin araştırılacağı ifade edildi.

Olayın mağdurları tarafından ortaya atılan iddiaların da inceleneceğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda olay esnasında yaralandığını bildiren kadına ve bir çocuğa sunulan destek ile gözaltına alınan iki kişinin kendilerine yönelik kullanılan dil konusunda şikayette bulunduğu belirtildi.

Yerde yatan şahsı tekmeleyen polis hakkında bir gün sonra soruşturma başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bugün ikinci bir polis memuruna da olayla ilgili cezai soruşturma altında olduğu bildirildi." ifadesi yer aldı.

İki polisin kullandıkları güç nedeniyle polis meslek standartlarını ihlal etmek ve görevin ağır suiistimali suçlamalarıyla soruşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IOPC Bölge Direktörü Catherine Bates, "Manchester Havalimanı'ndaki olay çok hızlı şekilde kontrolden çıkmış karmaşık bir konu. Polisler ve vatandaşların yaralandığı olay, anlaşılabilir bir endişeye sebep olurken biz de olayı aydınlatacak tüm parçaları birleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bates, Manchester Polisi'nin ayrıca soruşturma yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Olay

Manchester Havalimanı'nda 23 Temmuz'da yaşanan olaya ilişkin sosyal medyada yayılan görüntülerde polisin yerde yatan kişinin yüzünü ve başını tekmelediği yer almıştı. Polisin bankta oturan başka bir kişinin ise karnına tekme ve ensesine dirsek atarak yere yatırması görüntülere yansımıştı.

Manchester Polisi, bu kişilerin görüntülerdeki olay öncesinde 3 polise saldırdığını, birinin burnunu kırdığını açıklamıştı. Polis, 3 memurun hastaneye kaldırıldığını, olaya karıştığı belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yerde yatan kişiyi tekmeleyen polis, önce operasyonel görevlerden, ardından da tüm görevlerden alınmıştı.