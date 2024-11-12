Manipur'da Etnik Çatışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Manipur'da Etnik Çatışmalar Devam Ediyor

Hindistan'ın Manipur eyaletinde 10 militanın öldürülmesi sonrası çatışmalar devam ediyor.

12.11.2024 14:16
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Hindistan'ın Manipur eyaletinde çıkan çatışmada 10 silahlı militanın güvenlik güçlerince öldürülmesinin ardından çatışmalar dağlık bölgelerde devam ediyor.

Hindistan basınındaki haberlere göre, dün Jiribam bölgesinde 10 militanın öldürülmesinin ardından bölgedeki tansiyon yükseldi.

Gece boyunca Imphal Vadisi'nde ve dağlık bölgelerde silah sesleri duyuldu.

Öte yandan, Kuki topluluğunun çoğunlukta olduğu dağlık alanlarda, okul ve iş yerleri hükümete tepki göstermek amacıyla kapatıldı.

Manipur'daki şiddet olayları

Manipur eyaleti Mayıs 2023'ten bu yana çoğunluktaki Meiteiler ile azınlıktaki Kuki-Zo etnik grubu arasında yaşanan etnik şiddet olaylarıyla çalkalanıyor.

Çoğunluğu Hindu olan Meiteiler eyaletin başkenti Imphal'de ve yakın ilçelerde yaşarken, Kuki-Zolar dağlık bölgelerde yaşıyor.

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğu, kendilerine iş ve eğitim kurumlarında kota gibi daha fazla avantaj sağlayacak olan "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil olmak istiyor. Bu adımla İmphal Vadisi'nde Meitei olmayanların arazi satın almaları da engellenmiş olacak.

Kukiler ise buna karşı çıkarak, Planlanmış Kabile gibi avantajların sadece kendileri gibi kabile gruplarına verildiğini çünkü ekonomik olarak ve eğitim alanında geri kalmış kabul edildiklerini söylüyor. Kukiler, Meiteilerin gelişmiş bir topluluk olduğunu ve bu nedenle Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Manipur'da Meitei topluluğunun Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle düzenlediği gösterilerde başta Kuki topluluğu olmak üzere diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur" emrinin verildiği eyalette şiddet olayları sebebiyle en az 250 kişi ölmüş, 60 binden fazla kişi yerinden edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hindistan, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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