Manisa, AB\'nin JULIA Projesi\'nde Türkiye\'nin tek pilot bölgesi oldu

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına daha akıllı ve sürdürülebilir toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla bir Avrupa Birliği (AB) girişimi olan JULIA Projesi'ne katıldı. Bu pilot proje için Türkiye'den seçilen tek uygulama bölgesi olan Manisa, yüksek hassasiyetli uydu teknolojilerini toplu taşıma araçlarına entegre ederek geleceğin ulaşım sistemlerini test edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, JULIA Projesi Açık Çağrısı kapsamında seçilen toplu taşıma işletmecilerinden biri olarak, belirli bir yeniliği gerçek ortamda deneme fırsatı elde etti. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün liderliğinde yürütülen ve belediye iştiraki MANULAŞ AŞ tarafından sahada uygulanan proje sayesinde şehir merkezine hizmet veren belediye otobüslerine, Avrupa'nın gelişmiş Galileo uydu sistemi ile iletişim kuran geçici konum belirleme cihazları takılacak.

Sistemle trafikteki otobüslerin gerçek zamanlı konumları santimetre düzeyinde bir hassasiyetle takip edilebilecek. Dar sokaklarda veya yoğun caddelerde uydu sinyalinin kesilmesi gibi sorunların önlenmesiyle vatandaşların otobüs duraklarındaki bekleme süreleri çok daha doğru bir şekilde hesaplanacak.

Elde edilecek saha deneyimi, Manisa'da yolcu yoğunluğuna göre güzergahlarını dinamik olarak ayarlayabilen akıllı ve esnek otobüs hatlarına gelecekte geçilmesi için de sağlam bir temel oluşturacak.

MALİYETLER AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmaksızın tamamen AB hibesi ile gerçekleştirilecek test süreci, vatandaşların günlük ulaşımlarını aksatmayacak. Otobüslerde kalıcı bir değişiklik gerektirmeyecek geçici cihazlar, belirli bir test süresinin ardından kaldırılacak.