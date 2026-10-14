Manisa Alaşehir'de kapsayıcı eğitim programı 30 öğretmen ve 30 öğrenciye ulaştı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Emine Elem Kayacık Ortaokulunun "İyi Oluş ve Kapsayıcı Eğitimde Avrupa Yolları" projesi kapsamında, İtalya'dan eğitim uzmanı Dr. Martina Brazzolotto Alaşehir'e davet edildi.

Brazzolotto'nun rehberliğinde gerçekleştirilen programda, kapsayıcı eğitim, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim sistemine katılımı, eğitim teknolojilerinin kullanımı ve öğrenci iyi oluşu konularında bilgi verildi.

Programın ilk iki gününde 30 öğretmene yönelik mesleki gelişim atölyeleri düzenlendi. Üçüncü gününde ise 30 öğrenciyle yeteneklerini keşfetme, kendini ifade etme ve başkalarını anlama konularında etkinlikler yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, kapsayıcı eğitim alanındaki uluslararası çalışmaların öğretmenlerin mesleki gelişimine ve öğrencilerin okula aidiyet duygularının güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.