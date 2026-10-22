Manisa Büyükşehir Başkanı Dutlulu, AK Parti\'ye geçeceği iddialarını yalanladı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin haberleri "şaşkınlıkla izlediğini" bildirerek, "Çıkan haberlerin doğruluk payı yok" açıklamasını yaptı.

Dutlulu, AK Parti'ye katılacağı ve bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ile AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç'la görüştüğü yönündeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ne Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum ile görüştüm ne Sayın Hamza Dağ ile ne de Sayın Mücahit Arınç ile. Basında çıkan haberleri şaşkınlıkla izliyorum. Çıkan haberlerin doğruluk payı yok."