Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hayvanları Koruma Derneği ile İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hayvanları Koruma Derneği ile İş Birliği Yapacak

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) Başkanı Reyhan Elbirliler ve yönetimiyle bir araya geldi. Sokak hayvanlarına zarar vermeden vatandaşları korumanın önemine değinen Başkan Zeyrek, 'El ele verip çok güzel işler yapacağımıza eminim' dedi.

22.05.2024 09:43  Güncelleme: 09:53
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hayvanları Koruma Derneği (HAKDEM) Başkanı Reyhan Elbirliler ve yönetimiyle bir araya geldi. Sokak hayvanlarına zarar vermeden vatandaşları korumanın önemine değinen Başkan Zeyrek, "El ele verip çok güzel işler yapacağımıza eminim" dedi.

HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirliler ve yönetimi, Başkan Zeyrek'i ziyaret etti. Elbirliler, sokak hayvanları ile ilgili konularda iş birliğine hazır olduklarını belirtirken; Zeyrek de hem sokak hayvanlarının zarar görmeyeceği hem de vatandaşın korunacağı dengenin sağlanması için el ele verip, güzel işler yapacaklarından emin olduklarını söyledi.

Zeyrek'in göreve seçilmesiyle plan ve programlarının yeniden canlandığını belirten Elbirliler, "Hayırlı olsun. Çok mutluyuz, umutluyuz. Planlarımız, programlarımız tekrar canlandı. İnşallah çok güzel şeyler olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde, sokak hayvanları ile ilgili komisyon kurdunuz, çok iyi oldu. Yakında işlevselliği başlayacaktır. Biz iş birliğine her zaman hazırız" diye konuştu.

Kendisinin ve ailesinin de can dostlarını çok sevdiklerini ve evlerinde baktıklarını belirten Zeyrek de şunları kaydetti:

"Hayvanlar bizim canımız. Benim ufak bir köpeğim var, bir tane kuşumuz, bir su kaplumbağası, 2 beta balığımız var. Çocuklarım da çok seviyor. Onların da birer canlı olduklarını, dünyamızı paylaşmamız gerektiğini unutmamalıyız. Sokak hayvanlarını daha disipline etmek gerekiyor. Bu kolay da bir şey değil. Onlara zarar vermeden, vatandaşları da korumak önemli bir denge burada. Bildiğiniz gibi nitelikli bir hayvan bakımevi yapılıyor, bitmek üzere. Orada bir hayvan hastanesi de olacak. Çalışmalar sürüyor. Ben bu tür projelerin hepsinde sizlerin de olmanızı istiyorum. Belediye, vatandaş ve hayvanseverler. Üçlü bir sacayağını oluşturuyor. Belediyenin yetki ve etki alanları var, yaptırma gücü var. Bizim bir masaya oturmamız gerekiyor. Vatandaşların ve sizlerin olmanız gerekiyor. Belediyelerin yetki alanları içerisinde ortak projeler geliştirmemiz gerekiyor. Biz Büyükşehir'in ilk meclisinde sokak hayvanları komisyonunu kurduk. İl Başkanlığı'mız, il yönetiminde Sokak Hayvanları Komisyonu oluşturdu. Bu çünkü çok önemli bir konu. Amacımız hem bize emanet olan o canları koruyalım, hem de sokaktaki vatandaşımızı rahatsız etmeyelim. El ele verip çok güzel işler yapacağımıza eminim."

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hayvanları Koruma Derneği ile İş Birliği Yapacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hayvanları Koruma Derneği ile İş Birliği Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Hayvanları Koruma Derneği ile İş Birliği Yapacak - Son Dakika
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