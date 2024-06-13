Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Kurbanlık Hayvan Borsası'nı Ziyaret Etti

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kurbanlık hayvan satışlarının gerçekleştirildiği Canlı Hayvan Borsası'nı ziyaret etti. Hayvan satıcıları ve kurbanlık almak isteyen vatandaşlarla bir araya gelen Zeyrek, kurbanlık pazarlıklarına da eşlik etti.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kent merkezinde bulunan Canlı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hayvan satışları devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ile birlikte, Hayvan Borsası'nı ziyaret etti.

Farklı şehirlerden ve ilçelerden gelen satıcılara bereketli satışlar dileyen Ferdi Zeyrek, onların taleplerini de dinledi. Kesilecek kurbanların kabul olmasını da temenni eden Başkan Zeyrek, inceleme sırasında karşılaştığı kurban pazarlığına da eşlik ederek, satıcı ve alıcının anlaşmasını sağladı.