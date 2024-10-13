Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışacağız"

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(MANİSA)- Köprübaşı'nı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Artık büyükşehir, küçük şehir ayrımı yok. Köprübaşı ilçesine ne yapılacaksa birlikte hizmet edeceğiz. 17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla hizmetlerimizi projelerimizi yürüteceğiz" dedi.

Her hafta gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunları yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu hafta Köprübaşı ilçesini ziyaret etti. Başkan Zeyrek, ilçede kooperatif üyelerinden, belediye personeline, esnaftan minik öğrencilere kadar birçok kesim ile bir araya geldi. Başkan Zeyrek'e ilçe programında Belediye Başkanı Fatih Taşlı, CHP İlçe Başkanı Gülay Sönmez, meclis üyeleri eşlik etti.

"Ayrım yapmadan, ne yapılacaksa birlikte hizmet yapacağız"

Zeyrek, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı'yı makamında ziyaret etti. İlçeye yapılan ve yapılacak projelerin görüşüldüğü ziyarette Başkan Zeyrek, ilçenin altyapıyla ilgili sorunlarını bildiğini söyledi. Öncelik sırasına ve planlanan programa göre bu çalışmaların yapılacağını söyleyen Zeyrek, "Artık büyükşehir, küçükşehir ayrımı yok. Köprübaşı ilçesine ne yapılacaksa birlikte hizmet edeceğiz. 17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla hizmetlerimizi projelerimizi yürüteceğiz" diye konuştu. Belediye Başkanı Fatih Taşlı da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeleri birlikte yürütmeye hazır olduklarını söyledi.

"Eksikler en kısa sürede giderilecek"

Köprübaşı ilçesi programında Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü personelini de ziyaret etti. Kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi için çalışmalarını ve herkese karşı güleryüzlü olmalarını istedi. Personelin taleplerini dinleyen Ferdi Zeyrek, tüm personele çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Borlu İtfaiye Amirliği'ni ziyaret eden Başkan Zeyrek, itfaiye personeliyle bir araya geldi. Çalışmalarında başarılar dileyen Zeyrek, ekipman konusunda gerekenin yapılacağını, eksiklerin giderileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Zeyrek, Köprübaşı programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi miniklerini de ziyaret etti. Minik öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Zeyrek, öğrencilere kitap ve kırtasiye seti hediye etti.

Esnafın taleplerini dinledi

Başkan Ferdi Zeyrek, mahalle muhtarlarıyla yapmış olduğu toplantı ve cuma namazı sonrasında esnafları ziyaret etti, hayırlı işler diledi. Esnaflarlar ile kısa sohbetler eden Başkan Zeyrek, esnafların taleplerini de dinledi, not aldı.

"Hizmeti vatandaşın ayağına getirdik"

Zeyrek, ilçe ziyaretinde çeşitli açılış törenlerine de katıldı. Hanımeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin açılışı törenle gerçekleşti. İlçe Kaymakamı Yağmur Şimşek'in de katıldığı törende Başkan Zeyrek, kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatifleri desteklerini söyleyen Başkan Zeyrek, imkanlar ölçüsünde kooperatiflerin her zaman yanında olacaklarını kaydetti. Daha sonra Köprübaşı Belediyesi Borlu Hizmet Binası açılışı gerçekleştirildi. Zeyrek, "Vatandaşımız işini görmek için kilometrelerce yol gidip işini yapmaya çalışmayacak. Vatandaş hizmete gitmeyecek, hizmeti vatandaşın ayağına getirdik" dedi. Konuşmaların ardından hizmet binasının hayırlı olması dileğiyle kurdele kesimi yapıldı. Belediyesi Zeki Koçak Mesire Piknik Alanı Sosyal Tesisleri de yapılan tören ile açılışı yapıldı. Geçmiş dönem belediye başkanlarından Zeki Koçak'ın isminin verildiği mesire alanı ve sosyal tesislerin açılışına CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.