Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışacağız"

Geniş Video İzle

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Köprübaşı ilçesini ziyaret ederek, büyükşehir ve küçükşehir ayrımı olmaksızın hizmet vereceklerini açıkladı. Zeyrek ayrıca, ilçenin altyapı sorunlarını hızlıca gidereceklerini ve esnafın taleplerini dinlediğini belirtti.

13.10.2024 11:37  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA)- Köprübaşı'nı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Artık büyükşehir, küçük şehir ayrımı yok. Köprübaşı ilçesine ne yapılacaksa birlikte hizmet edeceğiz. 17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla hizmetlerimizi projelerimizi yürüteceğiz" dedi.

Her hafta gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunları yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bu hafta Köprübaşı ilçesini ziyaret etti. Başkan Zeyrek, ilçede kooperatif üyelerinden, belediye personeline, esnaftan minik öğrencilere kadar birçok kesim ile bir araya geldi. Başkan Zeyrek'e ilçe programında Belediye Başkanı Fatih Taşlı, CHP İlçe Başkanı Gülay Sönmez, meclis üyeleri eşlik etti.

"Ayrım yapmadan, ne yapılacaksa birlikte hizmet yapacağız"

Zeyrek, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı'yı makamında ziyaret etti. İlçeye yapılan ve yapılacak projelerin görüşüldüğü ziyarette Başkan Zeyrek, ilçenin altyapıyla ilgili sorunlarını bildiğini söyledi. Öncelik sırasına ve planlanan programa göre bu çalışmaların yapılacağını söyleyen Zeyrek, "Artık büyükşehir, küçükşehir ayrımı yok. Köprübaşı ilçesine ne yapılacaksa birlikte hizmet edeceğiz. 17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla hizmetlerimizi projelerimizi yürüteceğiz" diye konuştu. Belediye Başkanı Fatih Taşlı da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeleri birlikte yürütmeye hazır olduklarını söyledi.

"Eksikler en kısa sürede giderilecek"

Köprübaşı ilçesi programında Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü personelini de ziyaret etti. Kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi için çalışmalarını ve herkese karşı güleryüzlü olmalarını istedi. Personelin taleplerini dinleyen Ferdi Zeyrek, tüm personele çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Borlu İtfaiye Amirliği'ni ziyaret eden Başkan Zeyrek, itfaiye personeliyle bir araya geldi. Çalışmalarında başarılar dileyen Zeyrek, ekipman konusunda gerekenin yapılacağını, eksiklerin giderileceğinin müjdesini verdi.

Başkan Zeyrek, Köprübaşı programında Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi miniklerini de ziyaret etti. Minik öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Zeyrek, öğrencilere kitap ve kırtasiye seti hediye etti.

Esnafın taleplerini dinledi

Başkan Ferdi Zeyrek, mahalle muhtarlarıyla yapmış olduğu toplantı ve cuma namazı sonrasında esnafları ziyaret etti, hayırlı işler diledi. Esnaflarlar ile kısa sohbetler eden Başkan Zeyrek, esnafların taleplerini de dinledi, not aldı.

"Hizmeti vatandaşın ayağına getirdik"

Zeyrek, ilçe ziyaretinde çeşitli açılış törenlerine de katıldı. Hanımeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin açılışı törenle gerçekleşti. İlçe Kaymakamı Yağmur Şimşek'in de katıldığı törende Başkan Zeyrek, kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatifleri desteklerini söyleyen Başkan Zeyrek, imkanlar ölçüsünde kooperatiflerin her zaman yanında olacaklarını kaydetti. Daha sonra Köprübaşı Belediyesi Borlu Hizmet Binası açılışı gerçekleştirildi. Zeyrek, "Vatandaşımız işini görmek için kilometrelerce yol gidip işini yapmaya çalışmayacak. Vatandaş hizmete gitmeyecek, hizmeti vatandaşın ayağına getirdik" dedi. Konuşmaların ardından hizmet binasının hayırlı olması dileğiyle kurdele kesimi yapıldı. Belediyesi Zeki Koçak Mesire Piknik Alanı Sosyal Tesisleri de yapılan tören ile açılışı yapıldı. Geçmiş dönem belediye başkanlarından Zeki Koçak'ın isminin verildiği mesire alanı ve sosyal tesislerin açılışına CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırloğlu ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Köprübaşı, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: '17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur
11:27 Sedat Peker’den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu’lu yanıt Sedat Peker'den Köfteci Yusuf sorusuna Süleyman Soylu'lu yanıt
09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
08:10 Köfteci Yusuf’a verilen “Helal sertifa“ CHP’yi harekete geçirdi Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 12:32:04. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "17 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla çalışacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.