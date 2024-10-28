Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Cumhuriyet, Bedel Ödenerek Kazanılmış Bir Hak ve Korunması Gereken Bir Değerdir"

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Unutulmamalıdır ki, Cumhuriyet yalnızca bizlere sunulan bir miras değil, bedel ödenerek kazanılmış bir hak ve korunması gereken bir değerdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Güzel yurdumuzun her köşesinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere mirası olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyet, bizlere özgür bir vatanda, onurlu ve bağımsız bireyler olarak yaşama imkanı sunmakta ve yarınlarımıza umutla bakmamızı sağlamaktadır. Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere armağan ettiği bu değerli miras, geleceğimizi aydınlatan bir meşale; özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın en güçlü simgesidir.

Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın ve bireysel hak ve özgürlüklerin de teminatıdır. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle temelleri atılan Cumhuriyet'imiz, birey olmanın değerini ve toplum için fayda sağlamanın önemini bizlere hatırlatmaktadır. Bu yolda ilerlerken, Cumhuriyet'in aydınlık yüzünü gelecek nesillere taşımak gibi büyük bir sorumluluk taşıyoruz.

Manisa olarak, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmayı, birlik ve beraberlik içinde yaşamayı ilke edindik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek, Atatürk'ün çizdiği yolda daha güçlü bir gelecek inşa etme kararlılığıyla çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünün ışığında Manisa'mda ayrım yapmadan her yurttaşımıza el uzatıp, omuz omuza geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Unutulmamalıdır ki, Cumhuriyet yalnızca bizlere sunulan bir miras değil, bedel ödenerek kazanılmış bir hak ve korunması gereken bir değerdir.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!"