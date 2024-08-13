Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, su kesintileri hakkında açıklama yaptı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, son günlerde yaşanan su kesintileri ile ilgili Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) içme suyu arıza biriminde basın açıklamasında bulundu. Başkan Zeyrek, "Yaklaşık 35-40 yıl önce döşenmiş ve bir daha dokunulmamış altyapıdan kaynaklı sorunlarımız var. Asbestli borularımız var. Artık ekonomik ömrünü yitirmiş PVC borularımız var. Bunların değiştirilmesi için bir altyapı seferberliği başlatıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MASKİ içme suyu arıza biriminde son günlerde yaşanan su kesintileri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için basın açıklaması yaptı. Başkan Zeyrek'e, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, İçme Suyu Daire Başkanı Recep Günay ve şube müdürleri eşlik etti. Başkan Zeyrek, kent için adıyla yaptığı yeni dönem manifestosuna atıfta bulunarak, şeffaf yönetim anlayışla çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

"Şeffaf ve açık bir yönetim anlayışıyla şehrimizi yöneteceğiz"

Zeyrek, sözlerine, "Yaklaşık 15 gün önce manifestomuzda tüm Manisalı vatandaşlarıma aktardığım gibi biz, şeffaf bir şekilde bütün sorunlarımızı herkesle paylaşacağız. ve bu sorunların çözümüne yönelik de neler yapabileceğimizi şeffaflık içerisinde anlatacağız" diyerek başladı.

"Yaşanan elektrik kesintileri de su kesintisine neden oluyor"

Yaşanan su kesintilerinin nedenlerini aktaran Zeyrek, şu bilgileri verdi:

"İklim değişikliğinden dolayı ve yalnızca Manisa'mda değil, ülkemizde ve dünyamızda yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklı olarak artık sondajlarımızı daha derinlere çakmak zorunda kalıyoruz. Şu anda en son açtığımız 3 tane sondajımız 250 metreden su çekiyor. Manisa'nın bazı yerlerinde 400 metreden bile su çektiğimiz yerler var. Yaşanan elektrik kesintileri de sondajlarımızı daha verimli kullanmamıza engel teşkil etmektedir.

"İçme suyu depolarının bakım-onarımları yapılıyor"

Bazı depolarımızın geçtiğimiz dönemde bakım-onarımlarının yapılmadığını tespit ettik. MASKİ Genel Müdürümüzün öncülüğünde bu su depolarının bakım ihalelerini gerçekleştirdik. ve şu anda şehrin genelinde birçok depomuzun bakımları tamamlanmış durumda."

"Vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz"

Eski altyapıdan kaynaklı olarak da sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Başkan Ferdi Zeyrek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 35-40 yıl önce döşenmiş ve bir daha dokunulmamış altyapıdan kaynaklı sorunlarımız var. Asbestli borularımız var. Artık ekonomik ömrünü yitirmiş PVC borularımız var. Bunların değiştirilmesi için bir altyapı seferberliği başlatıyoruz. Daha sonrasında branşmanlarda, içme suyu şebekesinin abone bağlantılarında yaşanan patlaklardan kaynaklı su kesintilerimiz oluyor. Yaklaşık 1000 adet branşman değişimi için ihalemizi yaptık. Branşmanlarımız geldi. Tespit ettiğimiz mahallelerde bin adet branşman değişimini yapacağız. Biz bu çalışmaların hepsini altyapı seferberliği olarak başlatıyoruz ama şunu unutmayalım. Bu altyapı seferberliğini tek başına MASKİ ya da Büyükşehir Belediyesi yapamaz. Vatandaşlarımızla birlikte hareket etmeliyiz. Suyun ne kadar önemli olduğunu ve yarınlarımıza bırakmamız gereken ne kadar önemli bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama özellikle vahşi sulamadan başlayarak, evlerimizde açık muslukları kapatmaya kadar uzanan Manisalı vatandaşlarımın da içinde olabileceği bir seferberlikle bu sorunu çözebiliriz. Çünkü, su hayattır. Su yarınlara bırakabileceğimiz en önemli emanettir. Bunun bilincindeyiz. ve vatandaşlarımızın da bu bilince sahip olmasını istiyoruz.

"Ben, hiçbir evin susuz kalmasını istemiyorum"

Özellikle merkez mahallelerimizde gece 01.00 ile 04.00 saatleri arasında depolarımızın tamamen dolması için sularımızı kesiyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız sabah uyandıklarında susuz kalmıyorlar. Su kesintisi yaptığımız mahallelerdeki vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Ama ben buradan da tekrardan şunu söylüyorum. Ben, hiçbir evin susuz kalmasını istemiyorum. Hiçbir işletmenin susuz kalmasını istemiyorum. Ama iklim değişiklikleri ve oluşan bu şartlarından dolayı su kesintileri maalesef olmak zorunda kalıyor. Bunu tüm şeffaflığıyla sizlere aktarıyorum. Biz, asbestli borularımızı değiştiriyoruz. Yeni sondajlar açmaya, yeni sondajlar tespit etmeye önem veriyoruz."

Manisa merkez için yeni sondajlar açılıyor

Basın mensuplarından gelen soruları da yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, devam eden sondaj çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Zeyrek, "Açtığımız 6 tane sondajımız var. Çalışmalarımızda sona yaklaştık. Çok ciddi bir ölçüde su kesintilerinin önüne geçecektir. 15 gün içerisinde önlemlerimizi almış olacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu bugünün çözümü. Eğer ki suyumuza sahip çıkmazsak, suyumuzu kontrollü kullanmazsak, içme suyu ucuz diye bağımızı, bahçemizi sularsak, tarım arazilerimizi içme suyuyla sularsak maalesef önümüzdeki yıl yine aynı sorunla karşı karşıya kalacağız. ve bugün 250 metreden aldığımız suyu seneye 300 metreden alacağız. Bu su çekiliyor, sondaj bunun bir çözümüdür. Ama bunun asıl çözümü el ele vererek birlikte mücadele etmektir" dedi.