Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Kimse Geride Kalmayacak, Çünkü Biz 1,5 Milyon Manisalı Olarak Büyük Bir Aileyiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Kimse Geride Kalmayacak, Çünkü Biz 1,5 Milyon Manisalı Olarak Büyük Bir Aileyiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 1 yıldır kentte hayata geçirilen projelere ilişkin, "Sosyal belediyecilik, kentin yalnızca sokaklarını değil, vicdanını da aydınlatmaktır. Herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir Manisa hayal ettik. Şimdi bu hayali adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Kimse geride kalmayacak, çünkü biz 1,5 milyon Manisalı olarak büyük bir aileyiz" dedi.

13.04.2025 16:25  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 1 yıldır kentte hayata geçirilen projelere ilişkin, "Sosyal belediyecilik, kentin yalnızca sokaklarını değil, vicdanını da aydınlatmaktır. Herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir Manisa hayal ettik. Şimdi bu hayali adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Kimse geride kalmayacak, çünkü biz 1,5 milyon Manisalı olarak büyük bir aileyiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda birçok projeyi hayata geçirdi. Şehrin sosyal ve kültürel yaşamını da zenginleştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda, konser, tiyatro, sergi gibi 377 etkinlik düzenledi.

Sosyal belediyecilikte dikkat çeken en önemli adımlar Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek oldu. Vatandaşlara uygun fiyatlı, ekmek, sağlıklı yemek, süt ve süt ürünleri sunuldu. Proje üreticiyi desteklerken vatandaşların bütçesine de katkı sağladı. Kent Lokantası ve Halk Mandıra'nın son şubesi Salihli'de açılmaya hazırlanırken, yeni şubeleri de sırayla devreye giriyor. Bu projeleri tamamlayan Halk Ekmek uygulaması ise 33 şubeye ulaştı ve uygun fiyatla halka sunulan ekmek sayısı ise 2 milyon adede yaklaştı. Üç projenin de kısa süre içerisinde 17 ilçede hizmet vereceği kaydedildi.

Anne Kart Uygulaması hayata geçirildi

Manisa'da ulaşımda dönüşümü ve kooperatiflerle yapılan görüşmeler sonunda seferlerin artmasını, vatandaşların durakta bekleme süresinin düşmesini sağlayan Başkan Zeyrek, aylık 50 milyon TL ulaşım desteği ile yeni bir dönemi başlattı. Toplu taşımada yaşanan dönüşümün en önemli ayaklarından biri, 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere tanınan Anne Kart uygulaması oldu.

Aylık 60 ücretsiz biniş hakkı sağlayan kart sayesinde hem annelerin ulaşım giderleri hafifledi hem de şehir içi ulaşımda pozitif ayrımcılık hayata geçirildi. Kadınlara, akşam saatlerinde durak dışında inme hakkı tanınarak güvenli ulaşımın önü açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, binlerce üreticiye 565 ton tohum desteğinde bulundu. Üreticilerin en büyük girdi maliyetleri arasında yer alan sulama giderlerinde ise sulama kooperatifleriyle yapılan iş birlikleri ile sulama borusu desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin suya erişimini kolaylaştırdı. Ayrıca, kırsal kalkınma projeleri kapsamında süt hayvancılığında verimliliği artırmayı hedefleyen 'Tek Dam' projesi gibi projeler üreticilere anlatıldı, arıcılıktan meyve sebzeye kadar birçok alanda hizmet veren kooperatiflerle de toplantılar yapılıp farklı projeler hayata geçirildi.

Eğitime erişimde eşitlik için online dershane

Büyükşehir Belediyesi, sınavlara hazırlıkta eğitime ulaşmakta zorluk yaşayan öğrenciler için Online Dershane hizmeti başlattı. Bunu gerçekleştirebilmek için internet bağlantısı olmayan kırsal mahallelere de ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede hizmet veren MABEM, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kültür Sanat Merkezleri ile çocukların ve gençlerin eğitimlerine destek olmayı sürdürdü. Mevcut eğitim binalarına ek olarak yenilerini de açmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimleri ile sınavlara hazırlanan öğrenciler önemli başarılara imza attı. Ayrıca, ailelere destek olmak için kırtasiye desteğinde de bulunularak binlerce öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemeleri ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan bebekler ve ailelerini de unutmadı. Bir yılda 2 bine yakın aileye Hoş Geldin Bebek çantaları ulaştırıldı. Hamile kadınlar için düzenlenen ücretsiz yoga ve doğuma hazırlık eğitimleri ise sağlıklı bir gebelik süreci için önemli katkılar sağladı. Öte yandan, yaş almış bireyler ve sağlık açısından özel ihtiyaç duyan gruplar için de önemli adımlar atıldı. Ben Buradayım projesi kapsamında Alzheimer hastalarına verilen akıllı takip cihazları ile kaybolma riski taşıyan bireylerin konumu anlık olarak takip edilebilmesi sağlandı. İşitme engelli vatandaşların günlük hayatlarında ve resmi işlemlerinde karşılaştıkları iletişim engellerini ortadan kaldırmak amacıyla da ücretsiz işaret dili tercümanlığı hizmeti sunulmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi, bir yılda, hasta, yatalak ve engelli binin üzerinde yurttaşın sağlık kuruluşlarına naklini de hasta nakil ambulansı hizmetiyle sağladı. Ayrıca, engelli bireylere hasta yatağından akülü tekerlekli sandalyeye kadar birçok kalemde medikal malzeme desteğinde bulunuldu.

"Manisa'yı kültürle şekillenen bir şehir haline getirmek istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan hizmetlere ilişkin şunları söyledi:

"Biz bu yola sadece yol yapmak, bina dikmek için değil; insanların kalbine dokunmak, hayatlarına umut olmak için çıktık. Bir annenin çocuğuyla güvenle yolculuk edebilmesi, bir öğrencinin sınavlara eşit şartlarda hazırlanabilmesi, bir emeklinin uygun fiyata yemek yiyebilmesi bizim için en az altyapı kadar önemli. Sosyal belediyecilik, kentin yalnızca sokaklarını değil, vicdanını da aydınlatmaktır. Herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir Manisa hayal ettik. Şimdi bu hayali adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Kimse geride kalmayacak, çünkü biz 1,5 milyon Manisalı olarak büyük bir aileyiz. Sosyal belediyecilik hizmetlerimizin yanında, Manisa'nın ruhunu, kültürünü, sanatı da besliyoruz. Kentin her köşesinde düzenlediğimiz konserlerden tiyatrolara, sergilerden festivallere kadar her etkinlik, Manisalılara bir parça mutluluk, bir parça renk katmayı hedefliyor. Bizim için sanat ve kültür; bir toplumun kalbidir, bir şehrin kimliğidir. Biz, Manisa'yı yalnızca bir yaşam alanı değil, sanatla buluşan, kültürle şekillenen bir şehir haline getirmek istiyoruz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Politika, Güncel, Manisa, Ulaşım, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: 'Kimse Geride Kalmayacak, Çünkü Biz 1,5 Milyon Manisalı Olarak Büyük Bir Aileyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu

16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
15:55 Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
15:27 Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
15:00 ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
14:40 Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
10:00 Üç çocuk annesi Pınar’ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun Üç çocuk annesi Pınar'ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 17:34:29. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Kimse Geride Kalmayacak, Çünkü Biz 1,5 Milyon Manisalı Olarak Büyük Bir Aileyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement