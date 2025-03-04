Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da 3 Bin Kişilik İftar Sofrası Kurdu

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Zeyrek, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Başkan Zeyrek, yemek dağıttı, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak sohbet etti. Akhisar'da da 3 bin kişi, Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca her gün iftar sofraları kuruyor. Bu kapsamda, ay boyunca, 100 bini aşkın kişiyi iftar sofralarında ağırlamayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, farklı mahallelerdeki ihtiyaç sahibi hanelere de yemek ulaştırıyor. İlk gün sahuru Soma'da madencilerle, ilk iftarını şehit ailesinin evinde yapan, ikinci gün iftarda Saruhanlı'da binlerce kişiyle aynı sofrayı paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üçüncü günde de iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar çadırına gelen Ferdi Zeyrek, yemek dağıttı, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak sohbet etti. Zeyrek'e, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da eşlik etti. Başkan Zeyrek, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayarak, yurttaşlarla aynı sofrayı paylaşmaktan ve bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sinan Üzer'in katılımıyla gerçekleştirilen iftar öncesi programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, sema gösterisi gerçekleştirildi. Ayrıca, pamuk şeker, macun, şerbet, çay ve kahve ikram edildi.

Akhisar'da da 3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca kentin farklı ilçelerinde iftar programları düzenlemeye devam edecek. Bu kapsamda, Akhisar Kapalı Pazar Yeri'nde 3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu. İftar programına, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Oğuz Murat Pınar ile vatandaşlar katıldı. Genel Sekreter Burak Deste, "Bu mübarek ayda paylaşmanın ve birlikte olmanın önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Akhisarlı hemşerilerimizle aynı sofrada buluşmak bizler için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

İftar programında, sema gösterisi, Karagöz-Hacivat ve meddah oyunu gibi etkinlikler de yer aldı. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca, kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.