Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar\'da Yeni İtfaiye Amirliği Hizmet Binasını Açtı

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesinde yapımı tamamlanan yeni itfaiye amirliği hizmet binasının açılışı yapıldı. Açılış töreni sırasında Turgutlu ilçesinden yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, yeni hizmet binasından olay yerine hareket etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, alınacak tedbirler ve atılacak dikkatli adımlarla itfaiyeye destek olunabileceğini vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen itfaiye amirliği hizmet binasının açılışı, törenle gerçekleştirildi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü yönetimi, CHP İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Örgütleri, itfaiye personeli ve vatandaşlar katıldı.

"İtfaiyecilik insanlık için hayati önem taşıyan bir meslek"

Törende yaptığı konuşmasına İtfaiyeci Duası ile başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "İtfaiyecilik, can ve mal güvenliğimizi korumak için her gün hayatlarını riske atan, kendilerinden önce başka canların canını kurtarmayı görev edinen kahramanlık içeren bir meslek grubudur. Yangınlarla mücadelenin yanında mahsur kalan insanları kurtarmak, trafik kazalarında yaralananlara yardım etmek, doğal afetlerde canları kurtarmak gibi birçok acil durumda görev yapan itfaiyeciler, üstlendikleri tehlikeli görevi gözlerini kırpmadan özveriyle yerine getirirler. İnsanlık için hayati önem taşıyan bir mesleğe sahip olan; cesaretleri ve fedakarlıkları sayesinde canımızı, malımızı ve toplumu koruyan tüm itfaiyecilere emekleri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İtfaiyecilere teşekkür etti

Başkan Zeyrek, "Son olarak Soma ilçemizde büyük bir orman yangınını yaşadık. Ben öncelikle bugüne kadar yaşadığımız yangınlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çıkan yangınları söndürmek için büyük özveriyle görev yapan itfaiyecilerimize ve tüm görevlilere teşekkürlerimi sunuyorum. Soma'daki yangında görevlilere yardım etmek amacıyla traktörüyle su taşırken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden yurttaşımız Atilla Avcı'ya da Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Başkan Zeyrek yangınla ilgili veriler paylaştı, duyarlılık vurgusu yaptı

İtfaiyenin çalışmaları ile ilgili çarpıcı bir veriyi de paylaşan Başkan Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyemiz, geçtiğimiz yıl Haziran döneminde 626 yangına müdahale etmiş. Bu yılın 1-30 Haziran döneminde müdahalede bulunduğu yangın sayısı bin 930. Bu sayının bin 332'sini ot ve anız yangınları oluşturuyor. Bilinçsizce anız yakılması sonucunda yaşanan yangınların hem maddi zarara sebebiyet verdiğini hem de doğada tahribata neden olduğunu vurgulamak istiyorum. Huzurlarınızda tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorum. Alacağımız tedbirlerle yangından korunmak ve doğamızı korumak bizlerin elinde" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir İtfaiyesi, günlük ortalama 75 yangın ihbarını değerlendiriyor

Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin günde ortalama 75 yangın ihbarını değerlendirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimiz genelinde 160 araç ve 634 emekçi itfaiyemizle yangınlara ve olaylara müdahale etmek için gayret sarf ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiyemiz, olaylara müdahale süresinde yurt genelinde kendisini kanıtlamış bir itfaiye teşkilatı olarak ön plana çıkıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Birazdan açılışını yapacağımız Akhisar itfaiye amirliğimiz, 12 itfaiye aracı garajı, 24 kişilik yatakhanesi, 30 personellik bekleme alanı, 16 kişilik yemekhane, giyinme ve soyunma odalarının bulunduğu modern bir hizmet binası olacak. Önceki dönemde temeli atılan projeyi tamamlayarak, Akhisar'ımızın hizmetine açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Manisalı hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yeni hizmet binasında ilk ihbar geldi

Konuşmaların ardından Başkan Zeyrek, protokol üyeleri ve açılışa katılan vatandaşlarla birlikte Akhisar İtfaiye Amirliği'nin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra amirliğe Turgutlu ilçesinde yangın çıktığı ihbarı ulaştı. Bunun üzerine ekipler hızla hazırlanıp söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye hareket etti.