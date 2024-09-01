Manisa Büyükşehir Belediyesi KPSS Ön Lisans Sınavı'na Destek Verdi

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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, KPSS Ön Lisans Sınavı'na vatandaşları yalnız bırakmadı. Büyükşehir ekipleri, sınava yetişemeyecek olan adayları araçlarıyla sınav noktalarına taşıdı. Sınav öncesinde de okullarda sınava girecek vatandaşları ve ailelerini karşılayan ekipler çay, su, limonata ve kahve ikramında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kamu personeli olmak için sınava giren vatandaşlar ve onları heyecanla bekleyen ailelerini yalnız bırakmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı okullarda su, limonata, çay ve kahve ikramında bulundu. Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ise yolcu yoğunluğu olan durakları kooperatiflere bildirdi, otobüslerin koordinasyonunu sağladı.Trafik Zabıtası ekipleri, geç kalma ihtimali olan vatandaşların da taleplerini yerine getirerek sınava girecekleri okullara götürdü. Ekipler, trafikte ve dış alanlarda yapılan gürültüye karşı da vatandaşları uyardı. Ekipler ayrıca sınav süresi boyunca vatandaşlara çay, limonata, su ve kahve ikramında bulundu.